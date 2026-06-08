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Index-Performance im Blick 08.06.2026 20:04:43

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Für den NASDAQ Composite geht es am Montag aufwärts.

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,31 Prozent auf 26 045,31 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,38 Prozent auf 26 065,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 709,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 179,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 898,49 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 247,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 387,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 529,95 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,09 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 12,31 Prozent auf 111,38 USD), Astro-Med (+ 10,63 Prozent auf 16,03 USD), Synaptics (+ 9,86 Prozent auf 134,89 USD), KLA-Tencor (+ 9,73 Prozent auf 2 116,99 USD) und Applied Materials (+ 8,55 Prozent auf 491,72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-14,10 Prozent auf 6,64 USD), Donegal Group B (-11,02 Prozent auf 17,03 USD), CIENA (-5,10 Prozent auf 463,30 USD), Akamai (-4,03 Prozent auf 143,30 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,92 Prozent auf 610,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 584 192 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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