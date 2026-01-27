Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,01 Prozent auf 23 840,28 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent höher bei 23 734,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 601,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 850,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 694,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 593,10 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 637,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 341,83 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 850,55 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Richardson Electronics (+ 13,53 Prozent auf 12,59 USD), CRESUD (+ 8,93 Prozent auf 13,91 USD), Amtech Systems (+ 8,12 Prozent auf 17,70 USD), Lam Research (+ 6,95 Prozent auf 238,35 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 6,52 Prozent auf 8,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Agilysys (-20,44 Prozent auf 90,35 USD), World Acceptance (-17,08 Prozent auf 118,23 USD), Nissan Motor (-7,75 Prozent auf 2,50 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,31 Prozent auf 4,06 USD) und JetBlue Airways (-6,40 Prozent auf 4,76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 012 575 Aktien gehandelt. Mit 3,841 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

