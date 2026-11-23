Börsianer in New York strömten am Wochentag scharenweise an den Markt.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 6,51 Prozent stärker bei 24 089,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 7,30 Prozent auf 24 269,75 Punkte an der Kurstafel, nach 22 617,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 353,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 794,96 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25 955,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 180,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 22 273,08 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,68 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Century Casinos (+ 28,98 Prozent auf 0,26 USD), AXT (+ 24,37 Prozent auf 38,02 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,80 Prozent auf 1 333,88 USD) und TTM Technologies (+ 16,52 Prozent auf 68,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (-11,79 Prozent auf 8,38 USD), Dorel Industries (-5,09 Prozent auf 0,90 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,46 Prozent auf 3,00 USD), SIGA Technologies (-4,17 Prozent auf 2,30 USD) und Nissan Motor (-3,71 Prozent auf 1,69 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 191 485 704 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 25,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at