Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,96 Prozent fester bei 23 639,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,637 Prozent höher bei 23 331,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 183,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 331,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 639,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 23 471,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 831,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit JetBlue Airways (+ 16,91 Prozent auf 5,60 USD), Nissan Motor (+ 11,63 Prozent auf 2,40 USD), Ballard Power (+ 8,89 Prozent auf 2,94 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 8,85 Prozent auf 232,34 USD) und Integra LifeSciences (+ 8,01 Prozent auf 11,06 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Patterson-UTI Energy (-6,44 Prozent auf 9,88 USD), Akamai (-6,43 Prozent auf 88,84 USD), Century Aluminum (-6,14 Prozent auf 63,77 USD), Methanex (-4,74 Prozent auf 56,92 USD) und Erie Indemnity (-4,54 Prozent auf 249,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37 455 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at