Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Index-Performance im Fokus
|
10.04.2026 16:02:43
Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent im Plus bei 22 923,39 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 22 913,91 Punkte an der Kurstafel, nach 22 822,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 22 970,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 904,21 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4,48 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 22 697,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 671,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 387,31 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,34 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 5,27 Prozent auf 111,14 USD), inTest (+ 4,84 Prozent auf 16,24 USD), Veeco Instruments (+ 4,08 Prozent auf 40,55 USD), Ceva (+ 3,95 Prozent auf 21,05 USD) und ADTRAN (+ 3,68 Prozent auf 12,90 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-7,00 Prozent auf 16,86 USD), Akamai (-5,60 Prozent auf 103,47 USD), Lifetime Brands (-5,15 Prozent auf 7,36 USD), Neogen (-4,83 Prozent auf 9,55 USD) und WD-40 (-4,04 Prozent auf 214,01 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 289 639 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,787 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,64 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|12,84
|1,78%
|Akamai Inc.
|92,63
|-0,89%
|Ceva Inc.
|17,40
|1,16%
|Donegal Group Inc. (B)
|17,51
|-3,42%
|FreightCar America Inc.
|7,60
|0,00%
|inTest Corp.
|13,30
|0,76%
|Lifetime Brands IncShs
|7,52
|-3,09%
|Neogen Corp.
|7,98
|-7,03%
|NVIDIA Corp.
|160,52
|2,18%
|Rambus Inc.
|93,90
|4,22%
|SIGA Technologies Inc.
|4,36
|-0,91%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|109,46
|-0,55%
|Veeco Instruments Inc.
|34,00
|2,41%
|WD-40 Co.
|182,00
|-3,86%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 902,89
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.