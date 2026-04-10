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Index-Performance im Fokus 10.04.2026 16:02:43

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der NASDAQ Composite bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent im Plus bei 22 923,39 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 22 913,91 Punkte an der Kurstafel, nach 22 822,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 22 970,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 904,21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4,48 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 22 697,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 671,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 387,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,34 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 5,27 Prozent auf 111,14 USD), inTest (+ 4,84 Prozent auf 16,24 USD), Veeco Instruments (+ 4,08 Prozent auf 40,55 USD), Ceva (+ 3,95 Prozent auf 21,05 USD) und ADTRAN (+ 3,68 Prozent auf 12,90 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-7,00 Prozent auf 16,86 USD), Akamai (-5,60 Prozent auf 103,47 USD), Lifetime Brands (-5,15 Prozent auf 7,36 USD), Neogen (-4,83 Prozent auf 9,55 USD) und WD-40 (-4,04 Prozent auf 214,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 289 639 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,787 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,64 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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NASDAQ Comp. 22 902,89 0,35%

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