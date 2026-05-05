Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstagmorgen an seine positive Performance an.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,77 Prozent höher bei 25 260,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,762 Prozent höher bei 25 258,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 067,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 217,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 335,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21 879,18 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.02.2026, einen Wert von 22 540,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 844,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 335,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Integra LifeSciences (+ 22,16 Prozent auf 13,01 USD), Powell Industries (+ 11,13 Prozent auf 299,99 USD), Intel (+ 10,11 Prozent auf 105,46 USD) und Ultra Clean (+ 9,43 Prozent auf 80,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen ADTRAN (-17,45 Prozent auf 12,94 EUR), OSI Systems (-9,81 Prozent auf 255,11 USD), Donegal Group B (-9,59 Prozent auf 16,68 USD), Fiserv (-5,95 Prozent auf 59,07 USD) und Lattice Semiconductor (-5,95 Prozent auf 118,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 601 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at