Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Index-Performance im Fokus
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02.06.2026 22:34:45
Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Der NASDAQ Composite schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 27 093,90 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent schwächer bei 27 030,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 086,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 932,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 171,29 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25 114,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 748,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 242,61 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,60 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 21,57 Prozent auf 8,34 USD), Rambus (+ 13,09 Prozent auf 166,78 USD), Lifecore Biomedical (+ 12,37 Prozent auf 5,45 USD), Ceragon Networks (+ 11,62 Prozent auf 3,17 USD) und Ceva (+ 10,96 Prozent auf 49,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Microvision (-31,99 Prozent auf 0,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,08 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Compugen (-8,13 Prozent auf 2,26 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,36 Prozent auf 4,78 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 127 684 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,386 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,51 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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