WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

NASDAQ Composite im Blick 05.05.2026 22:34:58

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Für den NASDAQ Composite ging es am Dienstag aufwärts.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,03 Prozent fester bei 25 326,13 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 258,88 Zählern und damit 0,762 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 067,80 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 361,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 217,16 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 21 879,18 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 540,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 844,24 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 25 361,05 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 31,61 Prozent auf 4,33 USD), Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Integra LifeSciences (+ 24,13 Prozent auf 13,22 USD), HealthStream (+ 14,64 Prozent auf 24,36 USD) und Ultra Clean (+ 13,73 Prozent auf 83,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-20,83 Prozent auf 12,41 EUR), OSI Systems (-17,01 Prozent auf 234,74 USD), inTest (-12,39 Prozent auf 16,12 USD), Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD) und Pool (-7,97 Prozent auf 187,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 048 311 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
