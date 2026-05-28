Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 28.05.2026 22:34:34

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befand sich schlussendlich im Aufwind.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,91 Prozent höher bei 26 917,47 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 26 686,53 Punkte an der Kurstafel, nach 26 674,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 588,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 934,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 24 663,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 19 100,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 934,84 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nortech Systems (+ 17,53 Prozent auf 16,36 USD), AMERCO (+ 13,47 Prozent auf 59,05 USD), American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), Innodata (+ 11,63 Prozent auf 99,35 USD) und Comtech Telecommunications (+ 11,00 Prozent auf 5,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Photronics (-36,42 Prozent auf 34,02 USD), Elron Electronic Industries (-14,75 Prozent auf 1,71 USD), Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), Cogent Communications (-8,33 Prozent auf 19,82 USD) und Lifetime Brands (-7,02 Prozent auf 8,61 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 060 442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,480 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Woodmark Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Elron Electronic Industries Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMERCO Inc. 49,20 7,42% AMERCO Inc.
American Woodmark Corp. 41,20 10,16% American Woodmark Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 17,73 -10,54% Cogent Communications Holdings Inc
Comtech Telecommunications Corp. 4,76 -2,86% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,35 0,60% Consumer Portfolio Services Inc.
Elron Electronic Industries Ltd. 1,71 -14,75% Elron Electronic Industries Ltd.
Innodata Inc. 90,00 6,01% Innodata Inc.
Lifetime Brands IncShs 8,70 1,05% Lifetime Brands IncShs
Nortech Systems Inc. 15,10 -7,70% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 181,98 -1,00% NVIDIA Corp.
Photronics Inc. 27,41 -6,96% Photronics Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,68 -1,68% SIGA Technologies Inc.
Synopsys Inc. 407,50 -1,21% Synopsys Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) 30,30 2,36% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 972,62 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
21:29 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: US-Börsen weiter in Rekordlaune -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen