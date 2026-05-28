Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,91 Prozent höher bei 26 917,47 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 26 686,53 Punkte an der Kurstafel, nach 26 674,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 588,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 934,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 24 663,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 19 100,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 934,84 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nortech Systems (+ 17,53 Prozent auf 16,36 USD), AMERCO (+ 13,47 Prozent auf 59,05 USD), American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), Innodata (+ 11,63 Prozent auf 99,35 USD) und Comtech Telecommunications (+ 11,00 Prozent auf 5,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Photronics (-36,42 Prozent auf 34,02 USD), Elron Electronic Industries (-14,75 Prozent auf 1,71 USD), Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), Cogent Communications (-8,33 Prozent auf 19,82 USD) und Lifetime Brands (-7,02 Prozent auf 8,61 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 060 442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,480 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at