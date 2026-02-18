Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent höher bei 22 752,31 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent höher bei 22 629,85 Punkten, nach 22 578,38 Punkten am Vortag.

Bei 22 764,40 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 597,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 22 432,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 041,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,08 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit DexCom (+ 3,99 Prozent auf 73,24 USD), Synopsys (+ 3,59 Prozent auf 437,11 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,65 Prozent auf 8,13 USD), Amkor Technology (+ 2,54 Prozent auf 48,03 USD) und Cerus (+ 2,53 Prozent auf 2,43 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Veeco Instruments (-19,21 Prozent auf 27,75 USD), inTest (-6,15 Prozent auf 9,46 USD), Commercial Vehicle Group (-5,26 Prozent auf 1,62 USD), Donegal Group B (-4,68 Prozent auf 16,08 USD) und Ceva (-4,40 Prozent auf 19,55 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 146 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,77 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

