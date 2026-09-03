Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch derzeit aufwärts.

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,73 Prozent fester bei 26 409,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,452 Prozent auf 26 336,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 475,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 325,06 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,193 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 25 913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 26 853,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 497,73 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,66 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,35 Prozent auf 132,25 USD), SMC (+ 5,85 Prozent auf 425,00 USD), Intuit (+ 5,12) Prozent auf 360,49 USD), SpaceX (+ 4,69 Prozent auf 147,31 USD) und Adobe (+ 4,36 Prozent auf 291,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Methode Electronics (-12,38 Prozent auf 15,86 USD), CIENA (-9,10 Prozent auf 321,92 USD), inTest (-6,67 Prozent auf 10,08 USD), Cogent Communications (-5,28 Prozent auf 9,68 USD) und AXT (-4,99 Prozent auf 54,11 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 339 821 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,515 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at