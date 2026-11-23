NASDAQ Composite Index
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6,96 %
|NASDAQ Composite-Kursverlauf
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23.11.2026 16:02:28
Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit sattem Kursplus
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 6,71 Prozent stärker bei 24 134,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 7,30 Prozent höher bei 24 269,75 Punkten in den Handel, nach 22 617,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 23 794,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 269,75 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 955,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 180,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 273,08 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell NVIDIA (+ 29,27 Prozent auf 162,27 USD), AXT (+ 26,56 Prozent auf 38,69 USD), Century Casinos (+ 17,48 Prozent auf 0,24 USD), Innodata (+ 15,81 Prozent auf 32,57 USD) und TTM Technologies (+ 14,61 Prozent auf 67,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Monro Muffler Brake (-8,95 Prozent auf 8,65 USD), Resources Connection (-3,27 Prozent auf 2,37 USD), AmeriServ Financial (-3,01 Prozent auf 4,51 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-2,67 Prozent auf 1,82 USD) und Take Two (-1,91 Prozent auf 205,98 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 011 295 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,524 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,91 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 25,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|1,85
|-1,07%
|America's Car-Mart Inc.
|0,75
|3,61%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,51
|-3,01%
|Apple Inc.
|322,90
|3,79%
|AXT Inc.
|32,62
|17,80%
|Century Casinos Inc.
|0,21
|16,48%
|Innodata Inc.
|31,00
|21,81%
|LSI Industries Inc.
|12,90
|6,61%
|Monro Muffler Brake Inc.
|7,55
|-12,21%
|NVIDIA Corp.
|154,54
|34,03%
|Resources Connection Inc.
|2,22
|1,83%
|SIGA Technologies Inc.
|2,40
|0,00%
|Take Two
|193,60
|0,94%
|TTM Technologies Inc.
|57,00
|7,26%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 182,96
|6,92%
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