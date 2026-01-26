Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montagmorgen an seine positive Performance an.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent stärker bei 23 607,49 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,119 Prozent auf 23 529,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23 501,24 Punkten am Vortag.

Bei 23 486,08 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 619,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 593,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 954,30 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,60 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 813,30 Punkte. Bei 22 916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 6,39 Prozent auf 408,66 USD), AXT (+ 4,71 Prozent auf 18,22 USD), CIENA (+ 4,29 Prozent auf 238,98 USD), Oracle (+ 4,10 Prozent auf 184,42 USD) und S&T Bancorp (+ 3,24 Prozent auf 42,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-8,81 Prozent auf 17,18 USD), inTest (-8,49 Prozent auf 8,41 USD), Nortech Systems (-6,18 Prozent auf 7,89 USD), Comtech Telecommunications (-4,60 Prozent auf 5,60 USD) und Donegal Group B (-4,44 Prozent auf 15,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6 347 973 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,849 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

