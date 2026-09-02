Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 7 674,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,765 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,120 Prozent fester bei 7 640,60 Punkten, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 681,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 633,62 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,300 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 609,78 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 6 415,54 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD), Cerebras Systems (+ 6,58 Prozent auf 183,98 USD), Reddit (+ 6,57 Prozent auf 154,14 USD), Charter A (+ 6,14 Prozent auf 155,16 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,95 Prozent auf 11,40 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Palo Alto Networks (-8,64 Prozent auf 330,79 USD), Palantir (-6,82 Prozent auf 167,65 USD), Edison International (-6,65 Prozent auf 54,89 USD), Datadog A (-5,21 Prozent auf 212,18 USD) und Fortinet (-4,57 Prozent auf 154,46 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 157 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,00 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at