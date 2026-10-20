Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen

Um 20:02 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 7 721,77 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 7 681,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 748,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 668,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der S&P 500 7 650,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 443,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 735,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Equifax (+ 10,77 Prozent auf 175,65 USD), Hasbro (+ 9,39 Prozent auf 107,74 USD), Moderna (+ 6,42 Prozent auf 241,46 USD), 3M (+ 5,97 Prozent auf 171,69 USD) und Gartner (+ 5,42 Prozent auf 218,98 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil General Motors (-8,50 Prozent auf 75,72 USD), DaVita (-5,87 Prozent auf 176,02 USD), Howmet Aerospace (-5,66 Prozent auf 207,58 USD), Comfort Systems USA (-4,67 Prozent auf 1 395,66 USD) und Quanta Services (-3,80 Prozent auf 594,91 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8 577 293 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,595 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at