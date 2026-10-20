3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Index-Performance
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20.10.2026 20:03:44
Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen
Um 20:02 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 7 721,77 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 7 681,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 748,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 668,03 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der S&P 500 7 650,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 443,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 735,13 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Equifax (+ 10,77 Prozent auf 175,65 USD), Hasbro (+ 9,39 Prozent auf 107,74 USD), Moderna (+ 6,42 Prozent auf 241,46 USD), 3M (+ 5,97 Prozent auf 171,69 USD) und Gartner (+ 5,42 Prozent auf 218,98 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil General Motors (-8,50 Prozent auf 75,72 USD), DaVita (-5,87 Prozent auf 176,02 USD), Howmet Aerospace (-5,66 Prozent auf 207,58 USD), Comfort Systems USA (-4,67 Prozent auf 1 395,66 USD) und Quanta Services (-3,80 Prozent auf 594,91 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8 577 293 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,595 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|152,40
|5,25%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 244,00
|-4,97%
|DaVita Inc Registered Shs
|155,55
|-6,69%
|Equifax Inc.
|157,50
|11,58%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Gartner Inc.
|195,25
|5,46%
|General Motors
|68,35
|-7,15%
|Hasbro Inc.
|97,30
|10,87%
|Howmet Aerospace
|188,05
|-4,30%
|Moderna Inc
|214,20
|6,20%
|NVIDIA Corp.
|192,72
|-0,67%
|Quanta Services Inc.
|532,20
|-3,34%
|Seagate Technology
|600,00
|2,04%
|Western Union Company
|5,50
|0,70%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 712,57
|0,28%
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