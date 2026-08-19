Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,38 Prozent auf 7 721,16 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,55 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 700,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 726,29 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,892 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7 353,61 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 6 411,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,58 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 97,20 Prozent auf 124,16 USD), Estée Lauder Companies (+ 17,04 Prozent auf 98,63 USD), Marvell Technology (+ 11,04 Prozent auf 239,84 USD), Merck (+ 9,26 Prozent auf 147,69 USD) und Newmont (+ 7,53 Prozent auf 124,71 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Broadcom (-4,38 Prozent auf 363,36 USD), Cerebras Systems (-3,64 Prozent auf 212,00 USD), Dell Technologies (-3,31 Prozent auf 453,16 USD), Corning (-2,73 Prozent auf 155,54 USD) und Keysight Technologies (-2,47 Prozent auf 332,58 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Moderna-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 735 545 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at