First Republic Bank Aktie

First Republic Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Entwicklung 19.08.2026 16:01:45

Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus

Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,38 Prozent auf 7 721,16 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,55 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 700,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 726,29 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,892 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7 353,61 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 6 411,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,58 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 97,20 Prozent auf 124,16 USD), Estée Lauder Companies (+ 17,04 Prozent auf 98,63 USD), Marvell Technology (+ 11,04 Prozent auf 239,84 USD), Merck (+ 9,26 Prozent auf 147,69 USD) und Newmont (+ 7,53 Prozent auf 124,71 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Broadcom (-4,38 Prozent auf 363,36 USD), Cerebras Systems (-3,64 Prozent auf 212,00 USD), Dell Technologies (-3,31 Prozent auf 453,16 USD), Corning (-2,73 Prozent auf 155,54 USD) und Keysight Technologies (-2,47 Prozent auf 332,58 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Moderna-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 735 545 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu First Republic Bank

mehr Nachrichten

Analysen zu First Republic Bank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 309,60 -5,39% Broadcom
Cerebras Systems Inc 215,69 -1,96% Cerebras Systems Inc
Corning Inc. 129,98 -5,95% Corning Inc.
Dell Technologies 371,85 -8,45% Dell Technologies
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) 72,82 -0,19% Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Keysight Technologies Inc 296,80 0,95% Keysight Technologies Inc
Marvell Technology 203,40 9,14% Marvell Technology
Merck Co. 130,38 11,51% Merck Co.
Moderna Inc 149,62 175,19% Moderna Inc
Newmont Corporation 106,70 6,08% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 185,96 -1,89% NVIDIA Corp.
Under Armour Inc. 4,48 2,17% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,15 -0,90% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 707,98 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen