ConAgra Foods Aktie
WKN: 861259 / ISIN: US2058871029
|S&P 500 im Blick
|
30.09.2026 18:01:05
Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus
Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,56 Prozent im Plus bei 7 713,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,295 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 7 691,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 722,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 688,99 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7 499,36 Punkten. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 6 688,46 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,47 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NortonLifeLock (+ 6,62 Prozent auf 22,23 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,53 Prozent auf 64,89 USD), DXC Technology (+ 4,26 Prozent auf 10,77 USD), Palo Alto Networks (+ 3,69 Prozent auf 402,75 USD) und ServiceNow (+ 3,52 Prozent auf 134,51 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Moderna (-7,20 Prozent auf 188,82 USD), Cerebras Systems (-6,98 Prozent auf 181,34 USD), ConAgra Foods (-5,41 Prozent auf 13,37 USD), CarMax (-4,88 Prozent auf 56,34 USD) und Bloom Energy (-3,77 Prozent auf 280,26 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 446 193 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
18:01
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|246,50
|-4,09%
|CarMax Inc.
|49,50
|-5,17%
|Cerebras Systems Inc
|181,10
|-7,10%
|ConAgra Foods Inc.
|11,89
|-4,07%
|DXC Technology
|9,49
|4,52%
|First Republic Bank
|0,00
|150,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|57,40
|6,26%
|Medtronic PLC
|76,88
|0,13%
|Moderna Inc
|167,46
|-6,56%
|NortonLifeLock
|19,60
|7,14%
|NVIDIA Corp.
|203,50
|1,60%
|Palo Alto Networks Inc
|356,05
|4,06%
|ServiceNow Inc
|118,45
|3,49%
|Western Union Company
|5,29
|0,76%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 717,91
|0,61%