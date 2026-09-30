ConAgra Foods Aktie

ConAgra Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

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S&P 500 im Blick 30.09.2026 18:01:05

Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus

Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,56 Prozent im Plus bei 7 713,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,295 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 7 691,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 722,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 688,99 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7 499,36 Punkten. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 6 688,46 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,47 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NortonLifeLock (+ 6,62 Prozent auf 22,23 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,53 Prozent auf 64,89 USD), DXC Technology (+ 4,26 Prozent auf 10,77 USD), Palo Alto Networks (+ 3,69 Prozent auf 402,75 USD) und ServiceNow (+ 3,52 Prozent auf 134,51 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Moderna (-7,20 Prozent auf 188,82 USD), Cerebras Systems (-6,98 Prozent auf 181,34 USD), ConAgra Foods (-5,41 Prozent auf 13,37 USD), CarMax (-4,88 Prozent auf 56,34 USD) und Bloom Energy (-3,77 Prozent auf 280,26 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 446 193 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 246,50 -4,09% Bloom Energy
CarMax Inc. 49,50 -5,17% CarMax Inc.
Cerebras Systems Inc 181,10 -7,10% Cerebras Systems Inc
ConAgra Foods Inc. 11,89 -4,07% ConAgra Foods Inc.
DXC Technology 9,49 4,52% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 150,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 57,40 6,26% Hewlett Packard Enterprise Co.
Medtronic PLC 76,88 0,13% Medtronic PLC
Moderna Inc 167,46 -6,56% Moderna Inc
NortonLifeLock 19,60 7,14% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 203,50 1,60% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 356,05 4,06% Palo Alto Networks Inc
ServiceNow Inc 118,45 3,49% ServiceNow Inc
Western Union Company 5,29 0,76% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 717,91 0,61%

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