Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester

Am Freitagabend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7 650,50 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 61,491 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,256 Prozent stärker bei 7 657,35 Punkten in den Handel, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 610,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 657,17 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,513 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 691,76 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 7 500,58 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 6 631,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,55 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 11,66 Prozent auf 194,25 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1 791,82 USD), Robinhood (+ 9,12 Prozent auf 119,82 USD), Coherent (+ 7,22 Prozent auf 317,36 USD) und Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Nucor (-6,32 Prozent auf 248,38 USD), QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), DXC Technology (-5,77 Prozent auf 10,78 USD), Alexandria Real Estate Equities (-5,40 Prozent auf 53,30 USD) und Western Union Company (-5,36 Prozent auf 6,18 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89 467 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at