Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|NYSE-Handel im Blick
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18.09.2026 22:34:13
Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester
Letztendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7 650,50 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 61,491 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,256 Prozent stärker bei 7 657,35 Punkten in den Handel, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 610,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 657,17 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,513 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 691,76 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 7 500,58 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 6 631,96 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,55 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 11,66 Prozent auf 194,25 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1 791,82 USD), Robinhood (+ 9,12 Prozent auf 119,82 USD), Coherent (+ 7,22 Prozent auf 317,36 USD) und Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Nucor (-6,32 Prozent auf 248,38 USD), QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), DXC Technology (-5,77 Prozent auf 10,78 USD), Alexandria Real Estate Equities (-5,40 Prozent auf 53,30 USD) und Western Union Company (-5,36 Prozent auf 6,18 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89 467 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,03 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alexandria Real Estate Equities Inc.
|46,47
|-4,81%
|Coherent Corp.
|276,80
|7,83%
|Coinbase
|168,08
|11,11%
|DXC Technology
|9,38
|-5,59%
|First Republic Bank
|0,00
|-83,33%
|Lam Research Corp.
|250,30
|7,01%
|Medtronic PLC
|80,46
|-0,59%
|Nucor Corp.
|224,40
|-2,60%
|NVIDIA Corp.
|191,34
|0,09%
|QUALCOMM Inc.
|154,88
|-6,27%
|Robinhood
|104,10
|9,20%
|Sandisk Corp
|1 560,00
|11,43%
|Western Union Company
|5,38
|-4,95%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 650,50
|0,17%
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