S&P 500
|
7 688,62
|
119,70
|
1,58 %
|Index-Performance im Blick
|
03.11.2026 22:34:35
Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone
Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 7 568,92 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7 549,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 545,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 594,61 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 6 851,97 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Bloom Energy (+ 9,05 Prozent auf 214,01 USD), PerkinElmer (+ 7,84 Prozent auf 163,48 USD), AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,08 Prozent auf 1 285,13 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Gartner (-13,19 Prozent auf 204,22 USD), Sysco (-9,33 Prozent auf 74,11 USD), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), Ball (-7,14 Prozent auf 63,21 USD) und Archer Daniels Midland (-6,82 Prozent auf 70,60 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 30 424 650 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|310,30
|-0,35%
|AppLovin Corp
|289,10
|18,41%
|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
|62,74
|-0,70%
|Ball Corp.
|59,60
|-0,47%
|Bloom Energy
|171,40
|-2,94%
|Comfort Systems USA IncShs
|951,50
|-0,99%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fiserv Inc.
|54,60
|-1,44%
|Fox Corp B
|54,00
|-1,82%
|Gartner Inc.
|181,50
|-1,44%
|Intel Corp.
|50,51
|-1,83%
|PerkinElmer Inc.
|140,85
|-1,30%
|Sysco Corp.
|67,88
|-0,73%
|Western Union Company
|5,93
|1,33%
|Zebra Technologies Corp.
|292,00
|-0,68%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 688,62
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.