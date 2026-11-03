Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 7 568,92 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7 549,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 545,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 594,61 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 6 851,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Bloom Energy (+ 9,05 Prozent auf 214,01 USD), PerkinElmer (+ 7,84 Prozent auf 163,48 USD), AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,08 Prozent auf 1 285,13 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Gartner (-13,19 Prozent auf 204,22 USD), Sysco (-9,33 Prozent auf 74,11 USD), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), Ball (-7,14 Prozent auf 63,21 USD) und Archer Daniels Midland (-6,82 Prozent auf 70,60 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 30 424 650 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at