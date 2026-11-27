Am Morgen geht es für den S&P 500 erneut nach oben.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,60 Prozent fester bei 7 226,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 60,631 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,25 Prozent auf 7 272,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 182,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 271,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 220,75 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,018 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 7 722,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 730,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, stand der S&P 500 bei 6 812,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 7,78 Prozent auf 211,45 USD), Sandisk (+ 6,28 Prozent auf 78,23 USD), Everpure A (+ 5,40 Prozent auf 99,80 USD), Lumentum (+ 4,09 Prozent auf 496,06 USD) und Dell Technologies (+ 4,07 Prozent auf 309,16 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Vertex Pharmaceuticals (-10,16 Prozent auf 506,81 USD), Palo Alto Networks (-2,75 Prozent auf 346,33 USD), Robert Half (-2,61 Prozent auf 38,37 USD), Altria (-1,99 Prozent auf 74,76 USD) und TJX Cos (-1,63 Prozent auf 143,71 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 573 945 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at