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Dow Jones-Kursverlauf 24.03.2026 18:02:06

Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Kaum bewegt zeigt sich der Dow Jones aktuell.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 46 285,94 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,697 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,876 Prozent leichter bei 45 803,82 Punkten in den Handel, nach 46 208,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 400,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 769,69 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 174,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 731,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 583,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,33 Prozent nach unten. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 369,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,26 Prozent auf 717,57 USD), Walmart (+ 2,00 Prozent auf 123,13 USD), Nike (+ 1,94 Prozent auf 53,73 USD), Cisco (+ 1,93 Prozent auf 80,34 USD) und Verizon (+ 1,72 Prozent auf 51,45 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-5,53 Prozent auf 184,39 USD), IBM (-3,20 Prozent auf 240,50 USD), Microsoft (-2,49 Prozent auf 373,47 USD), Amazon (-1,13 Prozent auf 207,77 USD) und Boeing (-0,75 Prozent auf 196,92 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 670 214 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,677 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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