Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Dow Jones-Kursverlauf
|
24.03.2026 18:02:06
Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags
Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 46 285,94 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,697 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,876 Prozent leichter bei 45 803,82 Punkten in den Handel, nach 46 208,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 400,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 769,69 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 174,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 731,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 583,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,33 Prozent nach unten. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 369,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,26 Prozent auf 717,57 USD), Walmart (+ 2,00 Prozent auf 123,13 USD), Nike (+ 1,94 Prozent auf 53,73 USD), Cisco (+ 1,93 Prozent auf 80,34 USD) und Verizon (+ 1,72 Prozent auf 51,45 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-5,53 Prozent auf 184,39 USD), IBM (-3,20 Prozent auf 240,50 USD), Microsoft (-2,49 Prozent auf 373,47 USD), Amazon (-1,13 Prozent auf 207,77 USD) und Boeing (-0,75 Prozent auf 196,92 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 670 214 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,677 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)
|
17.03.26
|Microsoft reshuffles AI team to catch up on Copilot and model building (Financial Times)
Analysen zu Microsoft Corp.
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|182,72
|1,65%
|Boeing Co.
|172,12
|1,53%
|Caterpillar Inc.
|621,00
|-0,32%
|Cisco Inc.
|70,78
|1,13%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|208,20
|0,17%
|Microsoft Corp.
|321,05
|-0,34%
|Nike Inc.
|45,77
|-1,06%
|NVIDIA Corp.
|154,34
|1,11%
|Salesforce
|156,90
|-1,02%
|Verizon Inc.
|43,51
|-0,85%
|Walmart
|106,26
|0,55%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46 429,49
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.