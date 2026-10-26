NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|S&P 500-Performance im Fokus
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26.10.2026 20:04:10
Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell
Um 20:02 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 7 671,78 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,118 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 639,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 702,13 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7 411,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6 791,69 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,86 Prozent zu Buche. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 10,22 Prozent auf 833,43 USD), Everpure A (+ 8,76 Prozent auf 134,14 USD), Bloom Energy (+ 7,76 Prozent auf 208,30 USD), Comfort Systems USA (+ 7,60 Prozent auf 1 249,08 USD) und Coherent (+ 7,31 Prozent auf 224,58 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Charter A (-5,03 Prozent auf 103,15 USD), Reddit (-4,91 Prozent auf 137,17 USD), Dollar General (-4,58 Prozent auf 126,61 USD), NVR (-4,33 Prozent auf 5 724,29 USD) und PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 621 137 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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