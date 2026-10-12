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Dow Jones-Performance 12.10.2026 18:02:28

Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent höher bei 51 885,93 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,365 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,767 Prozent schwächer bei 51 258,95 Punkten, nach 51 654,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 51 718,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 928,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Dow Jones auf 52 573,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52 637,01 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 45 479,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,24 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 233,94 USD), Visa (+ 1,53 Prozent auf 391,35 USD), American Express (+ 1,48 Prozent auf 312,74 USD), Honeywell Technologies (+ 1,44 Prozent auf 210,73 USD) und 3M (+ 1,39 Prozent auf 162,18 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-3,01 Prozent auf 114,83 USD), NVIDIA (-1,39 Prozent auf 226,09 USD), UnitedHealth (-0,86 Prozent auf 376,03 USD), IBM (-0,76 Prozent auf 225,41 USD) und Amazon (-0,34 Prozent auf 261,55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 080 787 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,931 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,66 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 231,90 -0,30% Amazon
American Express Co. 275,60 -1,32% American Express Co.
Cisco Inc. 102,82 -0,45% Cisco Inc.
Honeywell Technologies 184,80 -1,57% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 206,45 1,45% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 31,54 -0,28% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 202,65 -0,27% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 136,80 -0,22% Procter & Gamble Co.
Salesforce 213,30 1,89% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 332,90 0,00% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 337,20 -0,41% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 350,55 0,66% Visa Inc.

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