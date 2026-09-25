Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Für den Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag steigt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,82 Prozent auf 51 770,86 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,356 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,128 Prozent fester bei 51 415,75 Punkten, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51 838,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 339,24 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,319 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 577,40 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 51 920,62 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 45 947,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 3,57 Prozent auf 515,73 USD), Sherwin-Williams (+ 2,93 Prozent auf 329,78 USD), Boeing (+ 1,46) Prozent auf 199,68 USD), Amgen (+ 1,39 Prozent auf 411,68 USD) und 3M (+ 1,37 Prozent auf 169,82 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-1,52 Prozent auf 234,61 USD), Chevron (-0,91 Prozent auf 203,78 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR), IBM (-0,33 Prozent auf 226,32 USD) und Johnson Johnson (-0,28 Prozent auf 269,93 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 813 169 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at