Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 25.09.2026 20:04:21

Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Für den Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag steigt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,82 Prozent auf 51 770,86 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,356 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,128 Prozent fester bei 51 415,75 Punkten, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51 838,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 339,24 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,319 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 577,40 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 51 920,62 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 45 947,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 3,57 Prozent auf 515,73 USD), Sherwin-Williams (+ 2,93 Prozent auf 329,78 USD), Boeing (+ 1,46) Prozent auf 199,68 USD), Amgen (+ 1,39 Prozent auf 411,68 USD) und 3M (+ 1,37 Prozent auf 169,82 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-1,52 Prozent auf 234,61 USD), Chevron (-0,91 Prozent auf 203,78 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR), IBM (-0,33 Prozent auf 226,32 USD) und Johnson Johnson (-0,28 Prozent auf 269,93 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 813 169 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten

Analysen zu Home Depot

mehr Analysen
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 148,60 1,09% 3M Co.
Amgen Inc. 363,60 1,83% Amgen Inc.
Boeing Co. 173,86 0,56% Boeing Co.
Chevron Corp. 179,52 -0,76% Chevron Corp.
Home Depot 257,05 0,29% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 197,60 -0,92% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 238,40 0,00% Johnson & Johnson
Microsoft Corp. 453,50 3,68% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,37 -0,68% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Salesforce 205,15 -2,24% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 288,80 2,74% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 318,40 0,00% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 828,62 0,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:27 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen