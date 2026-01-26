Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent fester bei 49 256,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,672 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,338 Prozent fester bei 49 264,54 Punkten in den Handel, nach 49 098,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 137,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49 366,37 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48 710,97 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 47 207,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 44 424,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,87 Prozent auf 76,73 USD), Apple (+ 2,81 Prozent auf 255,02 USD), Microsoft (+ 1,61 Prozent auf 473,45 USD), IBM (+ 0,98 Prozent auf 295,31 USD) und Amgen (+ 0,97 Prozent auf 348,11 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-1,97 Prozent auf 349,24 USD), 3M (-1,57 Prozent auf 160,13 USD), Merck (-0,92 Prozent auf 107,19 USD), Boeing (-0,84 Prozent auf 250,02 USD) und Honeywell (-0,71 Prozent auf 219,88 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12 220 063 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,32 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, die höchste im Index.

