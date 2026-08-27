Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,43 Prozent fester bei 29 641,56 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,878 Prozent auf 29 480,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29 224,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 643,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 366,42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28 039,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 973,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 565,85 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 20,50 Prozent auf 227,96 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,54 Prozent auf 137,40 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Booking (-3,03 Prozent auf 202,56 USD), Comcast (-2,90 Prozent auf 26,41 USD), Ross Stores (-2,71 Prozent auf 229,87 USD), PDD (-2,36 Prozent auf 84,69 USD) und Monster Beverage (-2,32 Prozent auf 46,70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 77 772 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at