Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent stärker bei 23 505,14 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,312 Prozent auf 23 527,30 Punkte an der Kurstafel, nach 23 454,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23 372,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 528,53 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 348,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21 707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 735,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 21,91 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 10,65 Prozent auf 25,86 USD), TTM Technologies (+ 9,11 Prozent auf 72,84 USD), IMAX (+ 8,44 Prozent auf 36,23 USD), Geospace Technologies (+ 7,00 Prozent auf 15,13 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 0,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Methode Electronics (-10,93 Prozent auf 7,74 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD), Wynn Resorts (-4,42 Prozent auf 125,72 USD) und Cogent Communications (-4,29 Prozent auf 18,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 903 511 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

