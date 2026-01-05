Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Montag aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent fester bei 23 395,82 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,921 Prozent auf 23 449,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 235,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 332,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 476,51 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 578,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 780,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 621,68 Punkten gehandelt.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 17,02 Prozent auf 62,01 USD), Amkor Technology (+ 12,14 Prozent auf 48,13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,60 Prozent auf 1,67 USD), Ultra Clean (+ 8,53 Prozent auf 29,65 USD) und 3D Systems (+ 7,57 Prozent auf 1,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Corcept Therapeutics (-8,51 Prozent auf 34,95 USD), CIENA (-6,16 Prozent auf 230,90 USD), Cogent Communications (-5,38 Prozent auf 19,51 USD), Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD) und TTM Technologies (-3,71 Prozent auf 67,99 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 160 546 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at