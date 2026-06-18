Optimismus in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,86 Prozent stärker bei 26 246,39 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent höher bei 26 410,62 Punkten, nach 26 021,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 188,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 431,96 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0,759 Prozent nach. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 26 090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22 152,42 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 19 546,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,96 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 10,29 Prozent auf 133,56 USD), FormFactor (+ 9,60 Prozent auf 153,38 USD), Nortech Systems (+ 9,23 Prozent auf 16,93 USD), Ultra Clean (+ 7,59 Prozent auf 120,08 USD) und Methode Electronics (+ 7,43 Prozent auf 12,43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-9,18 Prozent auf 2,33 USD), Innodata (-7,78 Prozent auf 94,54 USD), Infosys (-5,98 Prozent auf 11,00 USD), Steel Dynamics (-5,80 Prozent auf 254,46 USD) und Commercial Vehicle Group (-5,10 Prozent auf 5,02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18 667 677 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 386,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at