Optimismus in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Das macht der NASDAQ Composite am Dienstagmorgen.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,48 Prozent stärker bei 23 507,05 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,219 Prozent fester bei 23 446,96 Punkten, nach 23 395,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 509,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 389,99 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 22 941,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 864,98 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Amkor Technology (+ 7,81 Prozent auf 51,89 USD), Microchip Technology (+ 7,34 Prozent auf 71,98 USD), Heartland Express (+ 6,00 Prozent auf 10,43 USD), 3D Systems (+ 5,53 Prozent auf 2,10 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 5,35 Prozent auf 32,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Modine Manufacturing (-15,98 Prozent auf 118,00 USD), AngioDynamics (-10,96 Prozent auf 11,78 USD), AAON (-7,13 Prozent auf 75,67 USD), AmeriServ Financial (-5,79 Prozent auf 3,09 USD) und Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 16,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 433 059 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,911 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 11,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at