Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|S&P 500-Marktbericht
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21.09.2026 16:01:47
Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500
Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,72 Prozent auf 7 705,79 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,386 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,613 Prozent auf 7 697,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 650,50 Punkten am Vortag.
Bei 7 691,19 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 706,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 500,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 6 664,36 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,35 Prozent zu Buche. Bei 7 816,70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,86 Prozent auf 603,83 USD), Intel (+ 7,25 Prozent auf 116,47 USD), Moderna (+ 6,92 Prozent auf 164,70 USD), Coinbase (+ 6,44 Prozent auf 206,75 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,13 Prozent auf 706,58 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-2,93 Prozent auf 163,26 USD), Advance Auto Parts (-2,70 Prozent auf 41,40 USD), Intuit (-2,51 Prozent auf 295,59 USD), Texas Pacific Land (-2,32 Prozent auf 344,48 USD) und United Parcel Service (-2,29 Prozent auf 96,80 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6 896 738 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|36,68
|-0,97%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|533,30
|10,06%
|Coinbase
|178,82
|6,39%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|105,28
|11,50%
|Intuit Inc.
|263,05
|0,04%
|Medtronic PLC
|80,42
|-0,05%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|619,20
|6,87%
|Moderna Inc
|147,28
|10,36%
|NVIDIA Corp.
|195,90
|2,38%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|300,40
|-1,57%
|T-Mobile US
|143,40
|-1,93%
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|83,28
|-3,45%
|Western Union Company
|5,40
|0,41%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 722,83
|0,95%
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