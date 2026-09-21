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S&P 500-Marktbericht 21.09.2026 16:01:47

Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500

Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,72 Prozent auf 7 705,79 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,386 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,613 Prozent auf 7 697,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 650,50 Punkten am Vortag.

Bei 7 691,19 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 706,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 500,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 6 664,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,35 Prozent zu Buche. Bei 7 816,70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,86 Prozent auf 603,83 USD), Intel (+ 7,25 Prozent auf 116,47 USD), Moderna (+ 6,92 Prozent auf 164,70 USD), Coinbase (+ 6,44 Prozent auf 206,75 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,13 Prozent auf 706,58 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-2,93 Prozent auf 163,26 USD), Advance Auto Parts (-2,70 Prozent auf 41,40 USD), Intuit (-2,51 Prozent auf 295,59 USD), Texas Pacific Land (-2,32 Prozent auf 344,48 USD) und United Parcel Service (-2,29 Prozent auf 96,80 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6 896 738 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Advance Auto Parts Inc. 36,68 -0,97% Advance Auto Parts Inc.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 533,30 10,06% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Coinbase 178,82 6,39% Coinbase
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Intel Corp. 105,28 11,50% Intel Corp.
Intuit Inc. 263,05 0,04% Intuit Inc.
Medtronic PLC 80,42 -0,05% Medtronic PLC
Meta Platforms (ex Facebook) 619,20 6,87% Meta Platforms (ex Facebook)
Moderna Inc 147,28 10,36% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 195,90 2,38% NVIDIA Corp.
Texas Pacific Land Corp Registered Shs 300,40 -1,57% Texas Pacific Land Corp Registered Shs
T-Mobile US 143,40 -1,93% T-Mobile US
United Parcel Service Inc. (UPS) 83,28 -3,45% United Parcel Service Inc. (UPS)
Western Union Company 5,40 0,41% Western Union Company

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