Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance
|
11.06.2026 15:58:38
Optimismus in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,71 Prozent aufwärts auf 8 219,78 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 154,54 Zählern und damit 0,089 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 161,83 Punkte).
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 150,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 245,89 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 8 041,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 775,90 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,300 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 603 129 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,450 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie weist mit 4,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
11.06.26
|CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
10.06.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
10.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)