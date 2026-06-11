Optimismus in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,71 Prozent aufwärts auf 8 219,78 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 154,54 Zählern und damit 0,089 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 161,83 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 150,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 245,89 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 8 041,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 775,90 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,300 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 603 129 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,450 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at