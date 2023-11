Optimismus in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,29 Prozent auf 6 845,20 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,116 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 6 840,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 825,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 845,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 831,67 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 135,06 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 497,78 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der CAC 40 mit 6 266,77 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,80 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die STMicroelectronics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 11 922 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 330,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2023 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 9,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

