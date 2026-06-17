Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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17.06.2026 09:28:59
Optimismus in Paris: CAC 40 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,08 Prozent fester bei 8 454,33 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,475 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,144 Prozent auf 8 435,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 447,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 454,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 428,39 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,091 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 7 952,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der CAC 40 7 974,49 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7 683,73 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,16 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,488 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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