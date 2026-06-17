LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40-Performance im Blick 17.06.2026 12:26:56

Optimismus in Paris: CAC 40 klettert am Mittag

Optimismus in Paris: CAC 40 klettert am Mittag

In Paris ist am Mittwochmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,14 Prozent höher bei 8 458,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,144 Prozent schwächer bei 8 435,12 Punkten, nach 8 447,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 428,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 469,87 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,037 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 952,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 974,49 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Wert von 7 683,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,22 Prozent. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 112 067 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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