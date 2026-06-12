Optimismus in Paris: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,30 Prozent höher bei 8 307,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,404 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,40 Prozent auf 8 315,31 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 397,63 Punkte, das Tagestief hingegen 8 303,51 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Stand von 7 979,92 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 12.03.2026, mit 7 984,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 765,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 414 561 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at