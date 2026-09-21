Optimismus in Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün

Am Montag legte der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,92 Prozent auf 8 138,94 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,481 Prozent auf 8 103,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 065,02 Punkten am Vortag.

Bei 8 102,09 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 154,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 484,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 8 421,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 853,59 Punkte.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,687 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 360 194 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at