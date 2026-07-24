Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40-Kursentwicklung
|
24.07.2026 17:58:44
Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge
Schlussendlich gewann der CAC 40 im Euronext-Handel 0,88 Prozent auf 8 372,28 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,174 Prozent schwächer bei 8 284,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 299,09 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 372,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 278,64 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,672 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 8 385,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 157,82 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 7 818,28 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,16 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 172 956 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,953 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,05 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
24.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)