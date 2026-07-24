Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge

Schlussendlich gewann der CAC 40 im Euronext-Handel 0,88 Prozent auf 8 372,28 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,174 Prozent schwächer bei 8 284,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 299,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 372,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 278,64 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,672 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 8 385,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 157,82 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 7 818,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,16 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 172 956 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,953 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,05 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at