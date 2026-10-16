Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Entwicklung
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16.10.2026 17:58:35
Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,28 Prozent höher bei 7 956,70 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,354 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,327 Prozent stärker bei 7 960,61 Punkten, nach 7 934,70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 980,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 916,98 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,66 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der CAC 40 bei 8 140,59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 8 377,86 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 8 188,59 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,91 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 458 417 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,419 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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