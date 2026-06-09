Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich fester

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent auf 8 277,12 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,413 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,245 Prozent tiefer bei 8 179,22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 199,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 284,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 175,61 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8 112,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 915,36 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 7 791,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,999 Prozent zu Buche. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 145 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 236,897 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at