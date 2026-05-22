Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|CAC 40 aktuell
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22.05.2026 17:58:58
Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen
Am Freitag erhöhte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 8 115,75 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,655 Prozent auf 8 138,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 158,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 095,71 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 3,24 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 515,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 864,44 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,970 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 568 124 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 234,301 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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