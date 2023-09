Optimismus in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,24 Prozent höher bei 7 089,03 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,203 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,053 Prozent auf 7 068,03 Punkte an der Kurstafel, nach 7 071,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 106,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 042,74 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,953 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 324,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 286,32 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 5 765,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,50 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Tops und -Flops

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 3 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,085 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,98 erwartet. Mit 7,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

