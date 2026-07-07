Optimismus in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Dienstagnachmittag

Das macht der CAC 40 am Dienstag.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,19 Prozent stärker bei 8 496,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,238 Prozent höher bei 8 500,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 479,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 482,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 545,68 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 8 218,24 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 7 908,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, notierte der CAC 40 bei 7 723,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,67 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 127 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 244,664 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,77 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent bei der SRTeleperformance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at