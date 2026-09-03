Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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03.09.2026 17:58:45
Optimismus in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40
Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 8 286,40 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,499 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 8 275,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 288,82 Punkte, das Tagestief hingegen 8 240,50 Zähler.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 613,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 150,42 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 719,71 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,11 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 394 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 218,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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