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CAC 40 im Blick 03.09.2026 17:58:45

Optimismus in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

Optimismus in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

So bewegte sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 8 286,40 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,499 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 8 275,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 288,82 Punkte, das Tagestief hingegen 8 240,50 Zähler.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 613,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 150,42 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 719,71 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,11 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 394 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 218,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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