Optimismus in Wien: Am Montagmittag Gewinne im ATX

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Montag gewinnt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,46 Prozent auf 6 975,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 196,480 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 6 945,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 943,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 944,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 987,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6 786,58 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 406,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der ATX bei 4 654,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 30,34 Prozent zu Buche. Bei 7 018,45 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,76 Prozent auf 64,90 EUR), Wienerberger (+ 2,83 Prozent auf 17,79 EUR), EVN (+ 1,77 Prozent auf 28,70 EUR), OMV (+ 1,61 Prozent auf 72,75 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,46 Prozent auf 124,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2,51 Prozent auf 198,40 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), voestalpine (-1,09 Prozent auf 45,30 EUR), Vienna Insurance (-0,44 Prozent auf 68,50 EUR) und DO (-0,42 Prozent auf 188,60 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 159 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at