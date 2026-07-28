ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Kursverlauf
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28.07.2026 12:26:49
Optimismus in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen
Am Dienstag erhöht sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 3 136,62 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 3 131,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 131,42 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 117,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 140,85 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 152,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 858,24 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 2 289,18 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,00 Prozent nach oben. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 3,20 Prozent auf 10,32 EUR), Raiffeisen (+ 2,42 Prozent auf 57,15 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,05 Prozent auf 3,98 EUR) und CPI Europe (+ 1,82 Prozent auf 15,68 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,37 Prozent auf 30,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,07 Prozent auf 4,73 EUR), AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 132,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 29,95 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 345 902 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 44,706 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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