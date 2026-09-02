Optimismus in Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Um 09:11 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 6 784,16 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190,258 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 758,06 Punkten, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 788,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 757,33 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,033 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 140,00 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 4 592,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,77 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 36,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,07) Prozent auf 94,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,81 Prozent auf 123,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,70 Prozent auf 71,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-1,55 Prozent auf 44,44 EUR), Wienerberger (-1,04 Prozent auf 19,05 EUR), Andritz (-0,60 Prozent auf 83,30 EUR), Palfinger (-0,48 Prozent auf 31,25 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30 225 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at