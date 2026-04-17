Optimismus in Wien: ATX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Beim ATX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Freitag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,09 Prozent auf 5 870,52 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 854,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 888,17 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 343,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der ATX bei 5 470,33 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 3 916,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 921,67 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 25,22 EUR), Österreichische Post (+ 1,16 Prozent auf 34,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 26,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR) und Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 158 723 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at