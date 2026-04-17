Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
17.04.2026 12:26:39
Optimismus in Wien: ATX am Freitagmittag mit Zuschlägen
Am Freitag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,09 Prozent auf 5 870,52 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 854,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 888,17 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 343,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der ATX bei 5 470,33 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 3 916,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 921,67 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 25,22 EUR), Österreichische Post (+ 1,16 Prozent auf 34,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 26,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR) und Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 158 723 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
17.04.26
|Optimismus in Wien: ATX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|ATX aktuell: Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
15.04.26
|VIG-Aktie schwächer: Vergrößerung des Vorstands (APA)
|
15.04.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Gertrude Tumpel-Gugerell, buy (EQS Group)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|70,20
|3,39%
|AT & S (AT&S)
|84,70
|13,24%
|CA Immobilien
|26,65
|1,14%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|3,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,85
|-2,11%
|OMV AG
|56,70
|-3,65%
|Österreichische Post AG
|35,05
|1,59%
|PORR AG
|40,25
|2,68%
|Raiffeisen
|46,70
|3,32%
|UNIQA Insurance AG
|16,54
|0,00%
|Vienna Insurance
|67,30
|1,36%
|Wienerberger AG
|26,42
|6,02%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 957,70
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.