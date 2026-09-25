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25.09.2026 12:26:31
Optimismus in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen
Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,44 Prozent auf 6 980,83 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 195,569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 882,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 882,04 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 990,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 882,11 Punkten lag.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der ATX noch bei 6 672,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 488,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 630,31 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 30,44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 018,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,81 Prozent auf 65,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,33 Prozent auf 201,50 EUR), Erste Group Bank (+ 2,41 Prozent auf 123,30 EUR), voestalpine (+ 2,15 Prozent auf 46,46 EUR) und BAWAG (+ 2,12 Prozent auf 182,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-1,64 Prozent auf 72,10 EUR), CA Immobilien (-0,22 Prozent auf 22,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,22 Prozent auf 18,64 EUR) und Andritz (+ 0,24 Prozent auf 84,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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