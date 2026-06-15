Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance im Fokus
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15.06.2026 15:58:47
Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag mit Gewinnen
Um 15:40 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,48 Prozent auf 6 414,17 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 260,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 442,36 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 859,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 5 263,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 355,07 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 442,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 27,50 Prozent auf 196,60 EUR), DO (+ 7,13 Prozent auf 218,00 EUR), PORR (+ 5,93 Prozent auf 43,80 EUR), Palfinger (+ 4,50 Prozent auf 34,85 EUR) und BAWAG (+ 3,28 Prozent auf 166,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-5,20 Prozent auf 55,65 EUR), Verbund (-2,34 Prozent auf 56,30 EUR), Österreichische Post (-1,86 Prozent auf 31,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 34,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 64,30 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 882 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Die OMV-Aktie hat mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|18.04.23
|BAWAG Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|215,50
|9,95%
|BAWAG
|172,20
|2,50%
|DO & CO
|214,50
|-0,92%
|Erste Group Bank AG
|115,00
|1,32%
|OMV AG
|56,55
|1,07%
|Österreichische Post AG
|31,60
|-0,94%
|Palfinger AG
|34,65
|0,58%
|PORR AG
|44,75
|2,40%
|Schoeller-Bleckmann
|33,70
|0,15%
|Verbund AG
|56,55
|-0,62%
|Vienna Insurance
|65,70
|-0,61%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 540,32
|1,48%
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