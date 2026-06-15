Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Index-Performance im Fokus 15.06.2026 15:58:47

Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag mit Gewinnen

Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag mit Gewinnen

Der ATX zeigt am Montagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:40 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,48 Prozent auf 6 414,17 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 260,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 442,36 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 859,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 5 263,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 355,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 442,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 27,50 Prozent auf 196,60 EUR), DO (+ 7,13 Prozent auf 218,00 EUR), PORR (+ 5,93 Prozent auf 43,80 EUR), Palfinger (+ 4,50 Prozent auf 34,85 EUR) und BAWAG (+ 3,28 Prozent auf 166,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-5,20 Prozent auf 55,65 EUR), Verbund (-2,34 Prozent auf 56,30 EUR), Österreichische Post (-1,86 Prozent auf 31,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 34,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 64,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 882 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie hat mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 215,50 9,95% AT & S (AT&S)
BAWAG 172,20 2,50% BAWAG
DO & CO 214,50 -0,92% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,00 1,32% Erste Group Bank AG
OMV AG 56,55 1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 31,60 -0,94% Österreichische Post AG
Palfinger AG 34,65 0,58% Palfinger AG
PORR AG 44,75 2,40% PORR AG
Schoeller-Bleckmann 33,70 0,15% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 56,55 -0,62% Verbund AG
Vienna Insurance 65,70 -0,61% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 540,32 1,48%

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